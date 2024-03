Moustapha Diakhaté « menacé par des partisans de Pastef »: « Leur volonté de me faire taire n’aboutira pas! »

« Ce dimanche 24 mars 2024, en début de soirée, une horde de militants hystériques de Pastef est venue à mon domicile pour proférer des menaces de mort et déverser, devant ma famille, toutes sortes d’insanité » s’est indigné l’ancien président du groupe parlementaire BBY qui accuse des partisans de Ousmane Sonko qui seraient à l’origine de ces menaces.



Selon Moustapha Diakhaté, c’est peine perdue si leur volonté, dira t-il, « est de le faire taire et de le décourager dans le combat qu’il mène contre le Pastef ».



Tout ceci, selon l’ancien de Benno, ne l’empêchera pas « à dénoncer Ousmane Sonko et son projet de négation du Sénégal, de la liberté d’expression et de la démocratie pluraliste », a t-il signalé.