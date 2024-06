Moundiaye Cissé raisonne Sonko : « Il ne peut pas avoir ce que Diouf, Wade ou Macky Sall n’ont pas eu de la presse. Il continuera à recevoir ses critiques… »

Le président de l’ONG 3D ne fait pas partie de ceux qui ont fait des cadeaux au premier ministre, Ousmane Sonko. Ce dernier, lors de la conférence animée dimanche devant les jeunes du Pastef, s’est ouvertement attaqué à la presse. Une attitude que les acteurs de même que les membres de la société civile n’ont pas appréciée. Ainsi, Moundiaye Cissé qui s’ajoute à la liste, considère que Ousmane Sonko doit faire avec cette presse et la vague de critique qui n’a épargné aucun régime : « Ce n’est pas aujourd’hui que la presse sénégalaise va changer.



Aussi longtemps que le premier ministre Ousmane Sonko continuera à diriger le Sénégal, il recevra les critiques venant de la presse » a indiqué le membre de la société civile qui rappelle que « Sonko ne peut pas avoir ce que Diouf, Wade ou Macky Sall n’ont pas eu de la presse. « Par moment elle lui sera favorable, tout comme elle peut lui être parfois défavorable. On a toujours vu une presse très critique vis-à-vis de l’Etat.



Il lui faut faire preuve de dépassement et de sérénité et faire focus sur les solutions que les sénégalais attendent. Il doit faire focus et savoir que ce n’est pas par des menaces qu’il va faire changer la presse de posture. Il a la chance d’apporter ces solutions aux problèmes es sénégalais, qu’il fasse donc preuve de retenue… » conclut à ce propos, Moundiaye Cissé.