Moundiaye Cissé, ONG 3D : « que tous les articles liberticides soient revus pour qu’on ait une justice réconciliée avec les justiciables ».

Le président de l’ONG 3D a aussi répondu à l’invitation du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Moundiaye Cissé s' inscrit dans une des commissions qui se chargeront de réfléchir sur les thématiques qui seront discutées dans les commissions à l’occasion des assises de la justice lancées ce mardi 28 mai 2024.







A la fin de la cérémonie d’ouverture, il se dit rassuré du discours tenu par le Chef de l’Etat. « C’est un discours qui suscite beaucoup d’espoirs. Nous avons espoir de voir les conclusions de ces assises appliquées et qu’ils ne soient pas des assises de plus » dit-il.



Toutefois, il note en tout état de cause « qu’elles soient des assises qui apportent une valeur ajoutée à notre coefficient du système judiciaire. Qu’il y ait une nette séparation des pouvoirs. Une séparation nette et claire que nous voulons. Mais aussi un équilibre au sein de la justice, qu’il ait un juge des libertés pour équilibrer les pouvoirs au sein de la justice. Mais aussi tous les articles liberticides soient revus pour qu’on ait une justice réconciliée avec les justiciables » conclut-il.