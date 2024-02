Mouhamadou Lamine Lahi: « qui souhaite la paix aux gens aura la paix, qui souhaite autre que la paix en récoltera les résultats »

Le porte-parole de la famille Layène, Mouhamadou Lamine Lahi a axé sa communication sur l’entente et la cohésion lors de la cérémonie de clôture de l’Appel tenue, cet après-midi du 11 février.



« Vous devez pouvoir discuter et vous entendre (…) Quand on détruit son patrimoine on en sera le seul à en pâtir. Nous qui sommes de Dakar prônons la paix parce que quand ça se gâtera ça commencera par Dakar et nous n’avons nulle part où aller. Nous ne connaissons que Dakar donc nous invitons à la paix et la concorde », a déclaré Mouhamadou Lamine Lahi. Pour le guide, chacun doit engager sa responsabilité et être sincère dans ses actes.



« Qui souhaite la paix aux gens, aura la paix qui souhaite autre que la paix en récoltera aussi les résultats», a alerté l’autorité religieuse qui appelle à un sursaut national.



« Aimons notre pays. Nous devons aimer notre Sénégal et en discuter. », a-t-il conclu avant de prier pour une paix durable dans le pays.