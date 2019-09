Mort de trois soldats dans un crash d’hélicoptère en Centrafrique : La réaction de Mankeur Ndiaye (Chef de la Minusca)

Envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Mankeur Ndiaye n'a pas tardé à réagir suite au crash d'un hélicoptère de l'armée de l'air sénégalaise dans le nord ouest du pays. « C’est avec une peine immense que j’ai appris le crash d’un hélicoptère de combat sénégalais avec 3 morts et un blessé au moment de son atterrissage à Bouar. Mes condoléances émues aux familles et mon souhait de prompt rétablissement au blessé », s'est exprimé le chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique(Minusca).

De retour d'une mission dans les préfectures de l’Ouham-Pendé et Nana-Mambéré, un hélicoptere de l'armée sénégalaise a raté son atterrissage à Bouar. Le bilan fourni par l’état- major des armées fait état de trois morts et d'un blessé grave.

Selon le communiqué de la Dirpa, les autorités de l'Onu sont saisies pour l'évacuation des blessés et le rapatriement des dépouilles. Ce qui laisse penser que les victimes sont de nationalité sénégalaise...