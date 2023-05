Mort de 2 manifestants ce lundi : Le message du ministère de l’intérieur aux parents

Le Ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a été informé de la découverte des corps sans vie de deux jeunes, ce lundi 15 mai 2023. Selon le communiqué du ministère, il s'agit de Pape Amadou Keïta, qui aurait succombé des suites d'une blessure par arme blanche à Keur Mbaye Fall et d'une personne non encore identifiée, décédée à Néma 2 à Ziguinchor.



Au nom du chef de l’État, le ministre de l'Intérieur présente ses sincères condoléances aux familles éplorées, mais tient à exhorter les parents à « éviter que leurs enfants ne participent à des manifestations violentes, car elles sont souvent le terrain de prédilection d'individus malveillants qui en profitent pour commettre des agressions, des vols, des pillages et autres actes de vandalisme ».