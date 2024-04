Monsieur le Président Macky SALL, (Par Patrice Sané)

Au moment où votre mandat présidentiel arrive à son terme, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre dévouement, votre leadership et votre service inlassable envers notre pays, le Sénégal.



Pendant votre présidence, vous avez guidé notre nation à travers des périodes de défis et de triomphes. Toujours avec dignité, détermination et un engagement inébranlable pour le bien-être de nos concitoyens.



Votre vision, votre capacité à rassembler et votre volonté de prendre des décisions difficiles ont été des éléments essentiels dans la promotion du progrès et du développement de notre pays.



Je vous remercie pour votre engagement envers les valeurs démocratiques pour avoir défendu les droits de chacun et pour avoir représenté notre nation sur la scène internationale avec éloquence et respect.



Alors que vous tournez une page de votre vie publique, je vous souhaite personnellement tout le succès et le bonheur dans vos projets futurs. Puissiez-vous continuer à inspirer les autres par votre exemple et à contribuer positivement à notre société, où que vous soyez.



Merci encore pour votre service dévoué et pour avoir porté haut les idéaux de notre République. Que votre héritage continue à inspirer les générations futures.



Avec toute ma gratitude et mes meilleurs vœux, DIOKONDIAL.



Patrice SANE, un plus que militant.