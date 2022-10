Mondial Qatar 2022 : La délégation sénégalaise passe de 300 à 327 selon le ministre des sports…

Initialement, il était question de 300 personnes qui constitueraient la délégation sénégalaise devant se rendre à la coupe du monde 2022. Ce lundi, lors de son face à face avec la presse, le ministre des sports a annoncé un nouveau chiffre : 327 voyageurs.



Selon Yankhoba Diattara, en plus des 150 supporters, et des 26 joueurs, il y aura aussi, des invités, des officiels, des membres du staff et des familles des joueurs…