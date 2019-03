Mois de la femme /IEF Rufisque: le BPCG et les cellules genre abordent les questions de l'heure

À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, le Bureau Partenariat, communication et Genre (BPCG) de l'Inspection de l'Education et de la Formation de Rufisque commune, en collaboration avec l'ensemble des cellules genre de la circonscription, a organisé un panel ce Mercredi 13 Mars 2019 dans la salle des fêtes de la ville de Rufisque. Deux thèmes ont été abordés lors de cette rencontre, présidée par le secrétaire général de L'IEF, l'inspecteur Maguèye Guèye, avec à ses côtés tous le corps de contrôle.



Le premier thème portant sur la "Protection des enfants contre les Violences, les abus, les négligences et exploitation en milieu scolaire", a été introduit par Mme Aïssatou Dieng Kassé de l'IEF de Diamniadio, et le second thème portant sur " Protection sociale de la femme enseignante au Sénégal " a été développé par M. Ibrahima Fall de la CSA.



Auparavant, Mme Tendeng de l'IEF de Rufisque commune est revenue très longuement sur l'historique de la JIF.