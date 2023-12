Mobilisation de la diaspora à Paris/ Amadou Ba ouvre sa campagne : « Le seul mot d’ordre, est de faire mieux et d’aller très vite »

Le candidat de la majorité poursuit ses consultations avec la diaspora en France. Après sa mission intergouvernementale avec l’équipe ministérielle dirigée par Elisabeth Borne, Amadou Ba ne veut pas perdre de temps. Il a rencontré en meeting les militants de la diaspora sénégalaise de France et d’autres pays européens. Le candidat de Benno avait à ses côtés les principaux responsables de la coalition notamment les ministres Mansour Faye, Cheikh Oumar Anne, Serigne Mbaye Thiam, Doudou KA, Abdoulaye Saydou Sow, Daouda Dia, Annette Seck, Birame Faye, Pape Malick Ndour, et le Coordonnateur du SEP de Benno, Mor Ngom.





Devant le public militant venu en masse écouter son candidat, Amadou Ba déroule : « Nous avons l’obligation de faire plus, de faire mieux et d’aller très vite ». Notre ambition est claire. Le mot d’ordre est clair. Il nous appartient de faire du Sénégal, le pays de nos ambitions « déclare Amadou Ba magnifiant dans la foulée la contribution de la diaspora dans l’œuvre de construction nationale et dans la consolidation du lien social avec les communautés d’origine au Sénégal. « Nous serons aux côtés de la diaspora dans sa diversité et son unité. Nous avions beaucoup d’appréhension au départ. Mais vous êtes unis, debout comme un ouragan pour nous permettre le 25 février d’être élu à la tête du Sénégal, de poursuivre l’œuvre du Président Macky Sall » dira Amadou Ba qui veut rassurer la diaspora en lui manifestant sa disponibilité ainsi que celle accordée à la jeunesse sénégalaise qui, rappelle-t-il, est au cœur de son offre programmatique « Nous allons poursuivre et renforcer les mécanismes dédiés à l’emploi et à l’insertion des jeunes. Ces outils seront à votre service et nous allons mutualiser nos interventions pour vous permettre de jouer pleinement votre rôle comme acteurs incontournables du développement socio-économique de notre pays ».





Politiquement, Amadou Ba, invite toute la diaspora militante à mouiller le maillot pour ensemble, donner la victoire à la coalition et particulièrement au Président Macky Sall pour lui rendre hommage pour les sacrifices et réalisations pour le Sénégal.