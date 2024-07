Mission d’audit à l’AIBD: le SPAS en phase avec le DG Cheikh Bamba Dièye et dénonce la démarche du SYNATRACS

A la suite de la sortie du Syndicat National des Travailleurs de l’Aviation du Sénégal (Synatracs) annonçant le dépôt d’un préavis de grève pour non-paiement des indemnités, le Syndicat des Personnels des Aéroports du Sénégal (S.P.A.S), est monté au créneau pour dénoncer la démarche de certains travailleurs affiliés au Synatracs. Dans une sortie médiatique tenue , ce 5 juillet, au siège de l’AIBD de l’ancien aéroport Léopold Sédar Senghor, l’organisation syndicale a tenue à apporter des clarifications sur la situation qui prévaut à l’AIBD. Pour le SPAS, c’est une situation de confusion savamment entretenue par des satellites obéissant à des pseudo puissances tapis dans l'ombre prêt à rompre la stabilité de l’AIBD SA à tout prix.



« Au regard de cet ambitieux programme dont certains ont connu un début d'exécution ou de financement sans compter les marchés fourre-tout estampillés secret défense, il va de soi qu'à l'avènement d'un nouveau Directeur Général, au-delà d'un simple état des lieux, il se doit d'établir la situation de référence ce qui justifie la présence d'une mission de vérification de l'Inspection Générale d'Etat (IGE) dans nos locaux, nonobstant les audits organisationnels, financiers, stratégiques et des ressources humaines. Depuis le lancement de ces opérations de vérification, les langues se délient et certains jouent à se faire peur au point de menacer de déposer un préavis de grève sans plateforme revendicative et au mépris de l'onction des travailleurs de l’AIBD SA. Comment une minorité syndicale pourrait-elle parer cette mission de salubrité publique qui, à terme, va nous édifier sur le carnage financier, l'hécatombe et le pillage organisé et munisieusement orchestrés », a indiqué le secrétaire général du SPAS, Djibril Sakho pour qui, les conclusions de l'audit organisationnel permettront de disposer d'un organigramme adapté aux missions de l’AIBD SA. A cet effet, l’organisation considère que l’audit demandé par le nouveau directeur général de l’AIBD doit aller jusqu’à son terme.



« Nous demandons au Directeur Général Cheikh Abiboulaye DIEYE de rester droit dans ses bottes et de veiller à la poursuite sans complaisance des missions d'audit à l'issue desquels les responsabilités seront situées et des décisions courageuses prises », a dit Djibril Sakho. Le Syndicat des Personnels des Aéroports du Sénégal (S.A.P.S) exhorte l’autorité à poursuivre cette dynamique de dialogue et de concertation enclenchée depuis son avènement à la tête de l'entreprise car l’organisation, des compromis dynamiques en seront aisément produites. Consernant le personnel, le SPAS suggère à la direction générale de poursuivre le plan de formation et de capacitation des agents, de procéder à un reploiement du personnel dans les différents terrains d'aviation et d'encourager la transformation d'emploi.



Sur l'indemnité de sécurité aérienne, (ISA), le SPAS demeure convaincu que le Directeur Général de l’AIBD SA usera de toute son influence et des moyens à sa disposition pour l’apurement des quatre mois d'arriérés dus aux travailleurs senégalais de la Représentation de l'ASECNA au Sénégal. Pour le syndicat, l'inscription d'une ligne budgétaire de cette prime peut constituer une solution définitive et en assurer, sa mensualisation, sa pérennité et sa stabilité.