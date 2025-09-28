Miss Univers 2025 : Ndèye Ngoné Diagne portera les couleurs du Sénégal

Elles étaient cinq jeunes femmes en lice pour décrocher le ticket national. À l’issue de la sélection, c’est finalement Ndèye Ngoné Diagne qui a été choisie pour représenter le Sénégal au prestigieux concours Miss Univers 2025 en Thaïlande.



Élue par le comité Miss Sénégal, elle aura la lourde responsabilité de défendre les couleurs nationales et de mettre en valeur la beauté, l’intelligence et la culture sénégalaise sur la scène internationale. Cette élection marque le début d’une aventure humaine et artistique où Ndèye Ngoné Diagne portera haut l’étendard du Sénégal face à des candidates venues des quatre coins du monde.

F.B.B

