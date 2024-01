Mise en service du BRT: Un projet d’un coût d’environ 419 milliards de francs pour assurer la fluidité de la mobilité dans l’axe Guediawaye-Dakar

Le président de la République Macky Sall procède ce dimanche au lancement officiel du Bus Rapid Transit (BRT). Il sera accompagné des membres du gouvernement, de différents représentants d'institutions, de parlementaires et représentants diplomatiques, des autorités administratives et territoriales, mais également des entreprises chargées de la réalisation des travaux.



Le Chef de l'État présidera d’abord la cérémonie d'inauguration du centre d'exploitation et de maintenance de Gadaye, où une visite du site est prévue. Ensuite, le voyage inaugural débutera à la Station préfecture de Guédiawaye pour se terminer à la Place de la Nation, avec des arrêts aux stations Parcelles Assainies, Khar Yalla et Liberté 1.



En effet, le projet consiste en la réalisation d'une infrastructure BRT sur un linéaire de 18,3 km. Le tracé du BRT concerne notamment 2 départements (Guédiawaye et Dakar), 14 communes et 2 mairies de ville situées dans l'agglomération dakaroise. Le projet traverse les zones les plus densément peuplées et congestionnées de Dakar. Il a pour objectif de répondre de manière satisfaisante à la forte demande de déplacements dans les meilleures conditions de performance mais également de crée un effet structurant du tissu urbain avec un renouveau du centre-ville et des aménagements urbains. Le projet vise aussi, à diminuer la congestion routière par un transfert modal de la voiture vers le BRT, de poursuivre la politique de développement du réseau de transport collectif et de Favoriser une connexion optimale et une intermodalité avec la ligne de Train Express Régional (TER).



D’un financement de 419 Milliards de FCFA environ, il est pris en charge avec 69 % par l’Etat du Sénégal et les partenaires au développement et de 31% par le secteur privé soit 130 milliards de FCFA. La réalisation des infrastructures routières et des équipements connexes du BRT implique la la Banque mondiale (61,5%) et la BEI (38,5%). À terme, c’est 1000 emplois directs, 35% emplois féminins et 50% emplois aux communes traversées