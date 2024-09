Mise en œuvre de la politique de contenu local : De nouvelles mesures prises pour l'application de la loi dans le secteur privé

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de contenu local dans le secteur des hydrocarbures et des mines au Sénégal, le Secrétariat technique du Comité national de Suivi

du Contenu local, chargé de la mise en œuvre opérationnelle, a tenu ce mardi une rencontre avec le secteur privé national aux fins d'échanger avec les acteurs sur les orientations

des autorités en matière de contenu local dans le secteur extractif.



L'atelier avait pour objectif de recueillir les défis, les attentes et suggestions du secteur privé national afin d'optimiser sa participation dans les activités pétrolières, gazières et minières. L'opportunité a été bien saisie par les représentants du privé qui ont dénoncé les principaux problèmes auxquels ils font face. Il s'agit de l'accès au financement, une formation de remise à niveau, l'accès aux marchés... Des doléances captées par l'oreille attentive des autorités étatiques qui comptent désormais insister pour privilégier l'expertise des entreprises locales.