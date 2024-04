Ministre Serigne Gueye Diop : « je suis pleinement conscient de la lourde responsabilité …»

Après sa nomination à la tête du ministère de l’Industrie et du commerce, Dr Serigne Gueye Diop a exprimé sa reconnaissance envers le chef du gouvernement Ousmane Sonko qui a porté son choix sur sa modeste personne. Le nouveau ministre s’engage ainsi à faire tout son possible afin de mener à bien le travail pour l’atteinte des objectifs fixés par le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye.



« Chers amis, C’est avec une grande fierté que je vous annonce ma nomination en tant que Ministre de l’Industrie et du Commerce dans le gouvernement dirigé par le premier ministre Ousmane Sonko.

Je suis pleinement conscient de la lourde responsabilité qui m’incombe et je m’engage à donner le meilleur de moi-même pour atteindre les objectifs fixés par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vive la République du Sénégal ! », a-t-il déclaré dans un tweet.



Dieynaba Agne