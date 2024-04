Ministère de l’économie/PSE : l’hommage du député Souleymane Ndoye à Moustapha Ba

« Monsieur Mamadou Moustapha Ba, un homme fidèle aux valeurs qui nous rassemblent et qui fondent les compagnonnages sincères. Ceux qui résistent aux temps et aux épreuves du temps ».

Tous ceux qui ont connu cette démarche altière, ce regard grave, cette allure pleine de vie, cette courtoisie légendaire, ce respect de la dignité humaine, ce sens élevé de la socialisation des différentes composantes de la société auront toujours à cœur de vous intégrer en leur sein.



Les sénégalais, hommes et femmes, enfants et vieux des villes et des hameaux, fonctionnaires, travailleurs et collaborateurs vous retiennent comme modèle, ami et référence dans la gestion des affaires de l’État.



L’humilité n’existe que chez les peuples de Dieu « dit-on ». La vérité est que la majorité des Sénégalais acteurs sociaux hommes politiques (même de l’opposition) témoignent de votre sincérité, de votre honnêteté intellectuelle constante. S’y ajoute votre esprit patriotique, rassembleur et pacifique qui a bien contribué à la réglementation de nombreuses incompréhensions et difficultés assurant une stabilité économique et sociale à notre pays. Vous avez participé à la consolidation de la paix durable grâce à vos multiples et discrètes médiations et conciliations.



« Que la blancheur de votre âme continue d’éclairer l’itinéraire dont nous rêvons »



Sans risque de nous tromper, la vie des bonnes personnes ne nécessite point qu’on parle. Elle parle d’elle-même. Moustapha, nous disons ceci :

Généreux vous êtes

Vous êtes resté sobres et respectueux

Vous n’avez jamais refusé le contact pour échanger, convaincre, accepter la différence pour l’intérêt du peuple sénégalais.

Vos anciennes connaissances, vos camarades, votre itinéraire élogieux, votre famille, les différents acteurs ne nous démentirons pas.

Ces bonnes qualités, issues des valeurs de vos ancêtres vous ont toujours suivi partout où le devoir vous appelle.

La loyauté en bandoulière de Mamadou Moustapha BA, nous retiendrons l’ami, la foi, le courage, l’endurance, la générosité, la sincérité, la courtoisie.

Vous avez de la tenue et de la retenue car conscient des règles d’éthique et de la gravité des échanges, qui incombent aux serviteurs de l’État et de la République.

Votre sérénité et votre dignité restent ancrés dans les consciences collectives.

Gloire à vous ! avec votre départ, vous nous laissez le PSE dont vous étiez l’outil performant qui l’a merveilleusement déroulé comme outil d’émergence. (Générosité du cœur, esprit lumineux)



Que Dieu vous accompagne





Honorable député Souleymane NDOYE