Ministère de l’Education nationale: Cheikh Oumar Anne cède son siège au Pr Moussa Baldé

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans le précédent gouvernement se renforce désormais avec un nouveau ministère. C’est Cheikh Oumar Anne, précédemment ministre de l’éducation nationale qui cède la place au Pr Moussa Baldé. Ce dernier est chargé, dans ce nouveau gouvernement de Me Sidiki Kaba publié ce vendredi, de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.