Mimi Touré alerte : « Il nous revient des rumeurs d’attaques et de guet-apens planifiés à Matam! »

Aminata Touré a tenu à alerter sur des rumeurs de sabotage de la caravane « Diomaye président » à Matam. C’est dans son compte X que la candidate recalée par le filtre du parrainage a tenu à faire cette précision pour alerter le ministère de l’Intérieur.



« Notre caravane nationale se rendra aujourd’hui à Matam comme elle l’a fait sur l’ensemble du territoire national. Il nous revient des rumeurs d’attaques et de guet-apens planifiés par des responsables politiques de la Coalition Benno Bokk Yaakaar clairement identifiés. Le maire de Ourossogui de la Coalition Benno Bokk Yaakaar a déjà tenu, il y a deux jours, des propos ethnicistes graves qui ont fini de scandaliser tout le pays. Ces leaders politiques, qui n’ont plus que l’argument de la violence, seront tenus pour responsables de tout incident grave à venir », laisse entendre Mimi Touré.



À l’en croire, « nous prônons une fin de campagne électorale dans la paix et que le 24 mars, le Peuple sénégalais souverain puisse choisir librement son prochain Président à travers des élections libres et transparentes », conclut-elle.