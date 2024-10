Migration irrégulière vers les Canaries : une pirogue du Sénégal avec 231 personnes, dont 58 mineurs, un record historique pour l'île de Gran Canaria 

DakarActu annonçait hier soir l'arrivée sur l'île de Gran Canaria d'une pirogue de migrants en provenance du Sénégal avec à bord 231 personnes. Selon les médias de la Grande Canarie, ceci est un record historique sur cette île. « Gran Canaria reçoit la plus grande pirogue de son histoire, avec 231 personnes, dont 58 mineurs, 13 femmes », informent les médias locaux qui précisent que l'île d'El Hierro avait déjà reçu des embarcations avec plus de 250 voire 330 personnes à bord. Ces candidats à l'émigration irrégulière seraient originaires du Sénégal, de la Gambie, du Mali et de la Guinée. Certains qui seraient mal en point, car ayant fait onze jours de voyage, ont été transférés à l'hôpital par les services d'urgence pour les premiers soins.





La Salvamento Maritimo a été alertée ce dimanche 20 octobre dans l'après-midi de la présence d'une pirogue de migrants qui naviguait près de la côte à 5,5 kilomètres du port d'Arguineguin.





Rappelons que depuis le discours du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le 11 septembre 2024 à Mbour, appelant à lutter contre l'émigration irrégulière vers l'Espagne et dénoncer les départs, « Opération Yollé », les pirogues ne cessent de débarquer sur les différentes îles de l'archipel espagnol des Canaries. À ce jour, lundi 21 octobre 2024, plus de 10 départs depuis le Sénégal ont été dénombrés avec environ 1 466 personnes à bord.