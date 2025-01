Migration Circulaire en Espagne: Les BAOS et Tribunaux pris d'assaut par des milliers de chômeurs

Ce lundi 27 janvier, date de démarrage des dépôts dans les différents Bureau d'Accueil, d'orientation et de Suivi ( BAOS), les sites sont envahis par les candidats à l'émigration en Espagne. En effet, ces derniers ont jusqu'au mercredi 29 janvier 2025 à 18h pour déposer leurs dossiers de candidature. Ces images filmées devant le Baos de Dakar et le tribunal de Kaolack laissent penser que tous veulent quitter le pays pour de nouvelles aventures. Des centaines de jeunes se sont retrouvés devant la structure à Dakar, idem pour certains bureaux régionaux, espérant faire partie des heureux recrutés pour le travail d'ouvrier agricole en Espagne.



Le jeudi 23 janvier 2025, le secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'extérieur, Amadou Cherif Diouf avait partagé un communiqué intitulé programme Migration circulaire Espagne- Sénégal. Ce document est en effet, un appel à candidature pour le recrutement d'ouvriers agricoles destinés aux Sénégalais âgés entre 25 et 55 ans. Ainsi l'Espagne offre des contrats CDD de trois (3) mois renouvelable pour la cueillette de fruits, l'entassement collecte et le stockage des fruits. Il est également demandé aux personnes intéressées d'apporter un certain nombre de documents dont une copie du passeport et un casier judiciaire de moins de 3 mois. Sur ce, les Tribunaux de Dakar et ceux des régions sont pris d'assaut depuis vendredi 23 janvier, par les potentiels candidats.



A Kaolack, les jeunes prennent d'assaut le Tribunal pour avoir un casier judiciaire



Dans une vidéo prise au Tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack plusieurs dizaines de jeunes ont pris d'assaut ladite structure pour obtenir un casier judiciaire pour pouvoir rassembler leur dossier afin de se rendre en Espagne et y avoir un boulot. Cette image est comme un indicateur par rapport à l'attente pressante des nombreux jeunes chômeurs dans la cité du Saloum et dont l'espoir ne tient presque plus qu'à un fil.