Meurtre de l’enseignant Alain Kaly : La FEDEFOR condamne et invite à faire la lumière sur ce drame

À l’occasion de leur assemblée générale consécutive, la fédération démocratique pour l’éducation, la formation et la recherche a abordé l’actualité malheureusement concernant l’enseignant Alain Kaly, agressé et tué à Thiès.



Elle condamne la violence contre les enseignants et sous toutes ses formes. « Nous condamnons vigoureusement cet acte odieux inexplicable commis contre un des nôtres », a soutenu Ibrahima, coordonnateur de la fédération. Il a exhorté l'État du Sénégal à prendre toutes les mesures nécessaires pour mener une enquête rapide, arrêter les responsables et les sanctionner conformément à la loi.



La FEDEFOR, en s’installant au sein de la CSA, s’engage donc non seulement à améliorer le cadre éducatif, mais également à protéger et défendre les enseignants contre toute forme de violence, tout en œuvrant pour un système éducatif plus équitable et efficace au Sénégal...