Meurtre de deux enfants à Tivaouane (Thiandé Fall), une femme âgée de 36 ans, principale suspecte…

Entre le 10 novembre 2022 et le 1er janvier 2023, un petit garçon de 3 ans et une petite fille de 6 ans ont été respectivement tués dans la localité de Thiandé Fall sise à Tivaouane. Un double meurtre qui pourrait être le fait d’une femme proche des victimes…



Dans cet épisode macabre, le garçon a été retrouvé mort, au fond d’un puits, dans des circonstances pour le moins troublantes. Quelques semaines plus tard, une affaire va éclater avec la mort, d’une fille de six ans, retrouvée avec de graves blessures sur le corps et au niveau de la tête, près du puits où avait été retrouvé le garçon.



Deux découvertes macabres qui ont suscité émoi et colère chez les populations de la localité qui n’arrivent toujours pas y croire.

Dans sa livraison du jour, le quotidien Libération nous apprend que l’enquête qui avait été ouverte a fini par porter ses fruits.



En effet, sur la base des recherches effectuées, il a été établi que la tante des deux victimes, une certaine W. Sankharé (36 ans), serait la principale suspecte de ce double meurtre dont la corrélation a été finalement faite. Selon Libé, les deux enfants vivaient sous le même toit, sous la garde de leur grand-mère, en plus de leur tante incriminée.



Cette dernière qui était gardée à vue pour les besoins de l’enquête, sera retenue pour les motifs de « double assassinat. » La même source renseigne que les enquêteurs du commissariat de Tivaouane ont glané plusieurs indices graves et concordants en plus du témoignage de la grand-mère… Toutes choses qui font croire que la dame aurait tué les enfants.