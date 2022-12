Meurtre à Kiréne : Le présumé suspect E.S dit Baye caricaturé comme un délinquant violent, arrêté par la SR de la gendarmerie de Thiès

Une enquête ouverte par le Haut commandement et confiée à la section de recherches de la brigade de gendarmerie de Thiès a permis de mettre la main sur les sieurs E.S dit Baye pour meurtre sur la personne de Abdou Faye et A.D pour recel de malfaiteur. Baye un berger avait asséné des coups mortels avec uncoupe-coupe à Abdou Faye lors d'une bagarre. Suite à cet acte, il a pris la fuite pour se réfugier à Thiambokh Peulh dans la commune de Keur Moussa. Ne s'y sentant pas en sécurité, Baye est parti se réfugier dans son village natal. De là-bas, il a décidé de quitter le secteur pour se rendre à Bounkiling. Ainsi, il sera recueilli par un marabout logeur qui était censé lui donner des bains mystiques. Malgré tous ses efforts pour s'échapper, il sera arrêté ce 17 décembre 2022 a Saré Birane par les éléments de la section de recherches de Thiès. Pour rappel, Baye était notoirement connu comme un délinquant violent et sanguinaire et était recherché pour coups et blessures volontaires (CBV). Selon le communiqué des pandores, les deux suspects seront livrés au Parquet après la clôture de l'enquête. Nous y reviendrons....