Meurtre à Kaolack : Un voleur tué par un commerçant à Thioffack

Encore un nouveau meurtre enregistré à Kaolack. C’est un voleur qui a été tué par un boutiquier après une bagarre la nuit dernière au quartier de Thioffack. Cheikh Tidiane Mbaye, frère du commerçant revient sur le film de la bagarre qui a tourné au meurtre.



Selon ses témoignages, « Maodo Mbaye a deux boutiques. Il s’est bagarré avec la personne qui tentait de voler dans une de ses boutiques. C’est dans la bagarre qu’il lui a donné un coup violent qui l’aurait tué. Le boutiquier s’est gravement blessé. Il est interné au poste de santé du coin », informe l’aîné du boutiquier.





À l’en croire, ce quartier périphérique de la capitale du Saloum manque de tout. Il dénonce le mutisme des autorités face à la recrudescence des cas de vol et d’agression. « Chaque semaine, on enregistre des cas de vol et d’agression. Les femmes n’osent plus sortir la nuit. Les services de l'État sont quasi inexistants : pas d’électricité, pas de route, ni de sécurité », fait-il savoir.