Messi vers ses adieux en Argentine ? L’émotion envahit Scaloni et la presse

L’Albiceleste a peut-être vécu un moment historique et déchirant. À la veille de ce qui pourrait être le dernier match officiel de Lionel Messi sur le sol argentin, l’émotion a débordé en conférence de presse. Interrogé sur l’avenir de son capitaine, Lionel Scaloni n’a pu contenir ses larmes lorsqu’un journaliste, bouleversé par la question, a fondu en sanglots. Un instant suspendu, où la grandeur du numéro 10 et l’amour du peuple argentin ont pris toute la place.



Si rien n’est encore officiel, le sentiment d’une fin de cycle grandit. Messi, champion du monde et idole absolue de la nation, pourrait tirer sa révérence devant son public pour la dernière fois. L’Argentine, déjà gagnée par la nostalgie, s’apprête à vivre une nuit chargée de symboles, où chaque dribble et chaque regard du capitaine pourrait avoir un goût d’adieu.

