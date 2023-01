Message du nouvel an : Cheikh Alassane Sène prie pour une année stable, écarte la participation de Macky Sall à la présidentielle 2024 et annonce une tournée nationale

Le président de la coalition Natangué a lancé, à l’endroit du peuple sénégalais, son message de nouvel an en formulant ses meilleurs vœux pour que cette année 2023 soit une année de succès, de paix et de prospérité pour le Sénégal. Cheikh Alassane Sène, rappelant la particularité de cette année qui précède celle qui va désigner le 5e président du Sénégal, invite le chef de l’État au respect de la constitution qui stipule en son article 27 que : Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. »

Le leader politique invite les acteurs à œuvrer pour le maintien de la paix et la stabilité qui sont les seuls gages de développement socio-économique durable.

Le président de la coalition Natangué, dans la foulée, annonce qu’il sera bien candidat pour la prochaine élection présidentielle et va entamer une tournée nationale dénommée « Dox Mbokk » pour aller à la rencontre des citoyens sénégalais...