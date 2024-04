Message de Pâques: Le Pape François plaide pour la paix en Afrique et dans le monde...

Le souverain pontife, le pape François a appelé à la préservation de la paix dans le monde, dans son message " Urbi et orbi" adressé "à la ville et au monde", ce dimanche 31 mars 2024.



Le Pape s'est offert un bain de foule à l'occasion des célébrations de Pâques au Vatican malgré son état de santé. Il a exhorté les fidèles à cultiver la paix « Ne laissons pas les hostilités en cours continuer à toucher gravement la population civile qui est maintenant épuisée, surtout les enfants », a soutenu le pape, âgé de 87 ans.



Ce dernier a précisé que sa pensée allait « d’abord aux victimes des conflits qui se déroulent dans le monde, à commencer par celui en Israël et en Palestine, et celui en Ukraine. Que le Christ ressuscité ouvre un chemin de paix pour les populations meurtries de ces régions. Tout en appelant au respect des principes du droit international, j’appelle de mes vœux à un échange général de tous les prisonniers entre la Russie et l’Ukraine : tous pour tous ! »



Ainsi, a-t-il poursuivi, « j’appelle une nouvelle fois à ce que l’accès des aides humanitaires à Gaza soit garanti, en exhortant de nouveau à une libération rapide des otages enlevés le 7 octobre, ainsi qu’à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. »



Le Pape a également évoqué dans son message pascal, les pays d’Afrique qui n’ont pas été oubliés cette année. « Que le Seigneur ouvre des voies de paix sur le continent africain, notamment pour les populations éprouvées au Soudan et dans toute la région du Sahel, dans la Corne de l’Afrique, dans la région du Kivu en République démocratique du Congo et dans la province du Cap Delgado au Mozambique, et qu’il mette fin à la situation de sécheresse prolongée qui touche de vastes régions et provoque la pénurie et la famine », a indiqué le Pape.