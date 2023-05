Mercato : Sadio Mané n’a pas l’intention de quitter le Bayern Munich cet été…

Entre la signature de son contrat de trois ans avec le Bayern Munich pour 41 millions d’euros, le 22 juin 2022 et sa traversée du désert en Bavière, la carrière de Sadio Mané a pris un tournant inattendu. Au moment où beaucoup de rumeurs l’envoient un peu partout en Europe voire en Angleterre, il semblerait que le joueur veuille poursuivre l’aventure avec le Bayern et s’y imposer comme le grand champion qu’il a été avec son précédent club, Liverpool.



Selon le journal Fabrizio Romano, le specialiste des dossiers mercato, un départ n’est pour le moment pas à l’ordre du jour entre les deux parties. « Comprenez que Sadio Mané veut toujours rester au Bayern la saison prochaine. Mané et son agence ROOF n'ont pas l'intention de quitter le club. Mané est le germe du projet au Bayern, il entretient d'excellentes relations avec Tuchel et espère rester et gagner des titres la saison prochaine » a t’il tweeter ce mercredi après-midi au moment ou une rumeur faisait état d’un intérêt de Newcastle et de Manchester United pour Sadio Mané.



Le Sénégalais qui est dans une situation très délicate depuis sa bagarre avec Leroy Sané, sa suspension en plus de son faible temps de jeu qui était déjà problématique, ferait encore partie des plans du coach Thomas Tuchel. Ce dernier qui a pris le contrôle après l’éviction de Julian Nagelsmann, compterait encore sur le double ballon d’or africain pour relancer le club munichois en décadence cette saison. Une annonce qui n’est pas encore totalement d’effet vu le temps de jeu famélique de Mané depuis l’avènement de Tuchel.



L’ancien entraîneur de Chelsea dit être confiant quant à un retour au haut niveau de Sadio Mané. Ce qui n’a pas empêché l’ex butteur des Red de démarrer sur le banc ce week-end, en Bundesliga, lors de la réception de Schalke 04 (6-0.) Une situation assez paradoxale qui ne décourage pas l’attaquant bavarois décidé à montrer une image plus reluisante et surtout des statistiques dignes de son immense talent. En 24 matchs jouées il n’a été titularisé qu’à 18 reprises avec une moyenne de 60 minutes par rencontre pour un total de 7 buts et 5 passes décisives délivrés lui qui a manqué 4 mois de compétition à cause d’une blessure.



En attendant de voir l’évolution du dossier Mané au cours du prochain mercato estival, des destinations comme Chelsea, Manchester United ou encore Newcastle et le PSG reviennent constamment au menu des rumeurs de transfert…