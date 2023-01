Mercato : Le dossier Bamba Dieng à Lorient est encore au point mort…

Le jeune attaquant sénégalais n’attend que le feu vert de l’Olympique de Marseille pour passer sa visite médicale et s’engager avec Lorient. Sauf que l'attaquant de Lorient Terem Moffi, qui devait rejoindre l’OM, préfère aller à Nice.



Un dilemme qui place ce dossier au point mort, renseigne Rmc Sport qui précise que Nice et l'OM sont à la lutte pour tenter d'attirer l'attaquant de Lorient Terem Moffi.



Si Marseille fait tout pour le convaincre, Moffi a une préférence pour les Aiglons niçois qui sont prêts à augmenter leur offre. De cette opération dépend le départ ou pas de Bamba Dieng à Lorient…



Pour ne pas arranger la situation, Nice serait prêt à renchérir et augmenter son offre en proposant à Lorient la somme que le club souhaitait depuis le début des négociations pour Terem Moffi, à savoir 30 millions d'euros (25 + 5 de bonus) révèle la même source.

Déjà à Lorient depuis mardi soir, Bamba Dieng a trouvé un accord avec Lorient pour un contrat de 4 ans et demi qui n’attend que d’être signé…