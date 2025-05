Mercato : Gana Gueye va prolonger son aventure avec Everton après une saison exceptionnelle !

Idrissa Gana Gueye, l'un des artisans majeurs de la saison d'Everton, s'apprête à sceller son avenir au club. Selon l'expert réputé du mercato, Fabrizio Romano, un accord verbal est en place pour une prolongation de contrat.



Un accord verbal pour deux années supplémentaires a été conclu, précise Fabrizio Romano.



Idrissa Gana Gueye, dont la saison 2024/2025 a été tout simplement exceptionnelle sous les couleurs d'Everton, va être récompensé par une prolongation de contrat. L'expert du marché des transferts, Fabrizio Romano, rapporte ce jeudi 29 mai 2025 qu'un accord verbal est désormais en place entre le milieu de terrain sénégalais et son club.



Selon les informations de Romano, très fiables sur le mercato, Gana Gueye s'engagera formellement la semaine prochaine en paraphant un nouveau contrat. Ce nouvel engagement le liera à Everton pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2027.



Cette prolongation intervient alors que Gana Gueye a été l'un des piliers incontestables (élu meilleur joueur de son équipe) d'Everton tout au long de la saison écoulée. Son apport défensif et offensif colossal, son expérience et son leadership au milieu de terrain ont été des éléments déterminants dans les performances de l'équipe. Le club a manifestement tenu à reconnaître sa valeur et son importance dans le projet en cours en lui offrant cette prolongation.



La confirmation officielle par Everton de la signature du contrat est désormais attendue dans la semaine à venir, scellant ainsi l'avenir immédiat du milieu récupérateur sénégalais.