Mercato : Apres s’être payé Tanguy Ndombele pour 60 millions d’euros, Tottenham présente son joyau

Officialisé il y a deux jours, le transfert de l’international français Tanguy Ndombele, âgé de 22 ans, ne s’était pas accompagné des premières déclarations du joueur. C’est désormais chose faite puisque le milieu de terrain s’est exprimé sur le site officiel des « Spurs. »

« Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte d’évoluer dans le nouveau stade. Cela a été très simple pour moi. Les Spurs sont dans le top 4 des équipes en Angleterre. Je pense que mon style de jeu correspond au football anglais et Tottenham me donne l’opportunité de le montrer donc je suis extrêmement heureux d’être ici. C’est un rêve d’enfant de jouer en Premier League. Il se réalise ici. Je suis impatient de découvrir la Premier League et j’espère pouvoir réussir de grandes choses avec l’équipe. »