Mercato : Accord entre Marseille et Ismaïla Sarr qui passe sa visite médicale ce lundi…

Le dossier Ismaïla Sarr bouge en ce fin de mercato estival. Selon The Athletic, l’Olympique de Marseille a conclu un accord avec Watford pour signer l’ailier droit sénégalais Ismaïla Sarr. Le joueur de 25 ans doit subir un examen médical au plus tard ce lundi.

Iso a encore un an de contrat actuel avec Watford, mais il n'y a pas eu de discussions significatives sur une prolongation. Son retour en ligue 1 française est plus que jamais d’actualité après des passages à Metz et puis à Rennes…