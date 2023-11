Menace de sanction des Académies de Football : NE TUEZ PAS LA POULE AUX OEUFS D'OR ! Par Mamadou Kassé

La meilleure façon de déstabiliser notre football qui brille encore par ses petites catégories issues principalement de Diambars et de Génération Foot, c'est de poser un problème de cette nature dans un contexte qui ne s'y prête pas. La décision de la fédération, quelles que soient les raisons et les motivations est inopportune et impertinente pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'environnement du football nous oblige à additionner et non à soustraire.



Ensuite, nous n'avons pas les moyens de développer le foot sur la base de l'amateurisme avec de simples sportifs du week-end. Nous devons avoir des professionnels dans les académies et les clubs qui acceptent de faire le saut qualitatif vers le professionnalisme. Le refuser, c'est tuer la poule aux œufs d'or ou jeter le bébé avec l'eau du bain.



Hélas, tout laisse croire que le fédération a pris la question par le mauvais bout. Dire que les académies faussent le jeu de la justice et de l'équité dans le football c'est sans doute minimiser l'apport des petites catégories, c'est décourager la création d'infrastructures dans les centres de formation. C'est aussi éliminer toutes les initiatives tendant à créer des centres de formation sur l'ensemble du territoire national.



C'est surtout rompre la dynamique de créer des infrastructures dans les régions avec le retour sur investissement opéré par les jeunes footballeurs sénégalais comme Sadio Mane, à Bambali, Papis Demba Cisse à Sedhiou, Pape Alioune Ndiaye à Dahra, Ismaila Sarr à Saint Louis, etc. Aujourd'hui ces jeunes issus des académies sont en passe d'offrir des infrastructures pour l'administration et le secteur privé dans le cadre de la décentralisation.



C'est des avancées considérables qui méritent toute l'attention et la considération requises. Vouloir éliminer les académies sur la base de considérations pour le moins subjectives basées non encore sur des faits avérés mais plutôt sur des sentiments et des ressentiments, c'est assurément faire fausse route. Nous attendons d'être convaincu par les arguments des fédéraux qui ne nous ont pas encore servi un discours cohérent et pertinent.



Pourquoi une telle décision qui trahit une impréparation et un amateurisme notoire. Au moment où le pays souffre d'un manque criard de terrains de football, au moment où les compétitions des petites catégorie attendent d'être formalisées à travers un championnat régulier, au moment où on attend la relance du concours du jeune footballeur, la fédération a des chantiers plus urgents et plus importants que l'élimination d'un pan entier de ce qui conditionne la relance du football sénégalais.



Sous ce rapport, la décision de la fédération doit non seulement être différée mais aussi discutée à travers un débat constructif susceptible de conduire à des consensus et des compromis. Certes la fédération peut se prévaloir de la toute puissance de la chose jugée, étant dépositaire de la légalité et de la légitimité. Mais cela doit-il la conduire à imposer une décision qui va à l'encontre de l'évolution d'un football qui n'a nullement besoin d'une crise après son envol vers les cimes? A nous de choisir.



Mamadou Kassé Journaliste