Méforme et blessures : Sadio Mané est-il rattrapé par le poids de l'âge ?

Sadio Mané, cadre de l'équipe nationale du Sénégal, est arrivé au sein de la tanière, fatigué et blessé. Selon la fédération Sénégalaise de football (Fsf), SM10 souffre d'une lésion au niveau des aponévroses du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral (déchirure musculaire au niveau de la cuisse et du mollet.) Cette blessure l'empêchera de participer aux deux prochains matchs des Lions de la Téranga, contre la RD Congo le 6 juin à Dakar et face à la Mauritanie à Nouakchott, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Une information inquiétante pour le champion d'Afrique 2022, qui semble être rattrapé par le poids des années et les nombreuses sollicitations. Force est de constater que cette blessure est révélatrice d'une fin de carrière en approche, au sortir d'une saison mitigée avec son club Al Nasr (32 matchs en championnat, 13 buts et 8 passes décisives.)

Sur le papier, Sadio Mané, 32 ans, ne compte pas moins de 105 sélections avec l'équipe nationale du Sénégal, pour 43 buts inscrits. Il a fait sa première apparition sous le maillot des Lions de la Teranga le 25 mai 2012 lors d'un match contre le Maroc. Quelques semaines plus tard, Manè réussira à marquer son premier but avec la sélection sénégalaise le 2 juin 2012, il y a maintenant 12 ans ! Lors de cette saison 2023/2024, toutes compétitions confondues, il est important de souligner que Sadio Mané a disputé 60 matchs, soit 5 064 minutes de jeu, principalement sur les terrains saoudiens. Ce rythme effréné, qu'il a suivi pendant plus de dix ans notamment en Premier League, semble commencer à user son organisme, malgré une hygiène de vie irréprochable. Ce type de blessure aux ischio-jambiers et au mollet est assez fréquent chez les footballeurs, en raison des sprints, accélérations et changements de direction répétés pendant les matchs et entraînements. Elle nécessite généralement une période de repos et de rééducation pour permettre une guérison complète et éviter une rechute. Toutefois, avec la trentaine a peine entamée, cette subite baisse de régime du footballeur sénégalais laisse perplexe certains observateurs. Un coup de pompe qui contraste avec les performances de son coéquipier en club, Cristiano Ronaldo, 39 ans, qui a été sacré meilleur buteur de la Saudi Pro League avec 35 buts en 31 matchs. Là où CR7 semble retrouver une seconde jeunesse pour ne pas dire de manière caricaturale, un second souffle, Sadio Mané peine à suivre le rythme sur la pelouse. Souvent à contretemps de ses coéquipiers parfois en retard sur certaines actions offensives, le Nanthio marque le pas. Il ne fait aucun doute que Sadio Mané fait preuve de courage et de détermination. Mais la question est de savoir si son organisme peut encore suivre les exigences physiques d'un tel niveau de jeu. Déjà avec le Bayern Munich, Sadio affichait un bilan de 38 matchs, 27 titularisations, 12 buts et 6 passes. L'une de ses saisons les plus difficiles entre sa blessure au genou, une coupe du monde manquée et sa bagarre avec son coéquipier, Leroy Sané. Au moment de sa gloire, le double ballon d'or africain (2019 et 2022) alignait des statistiques folles avec Liverpool (266 rencontres et 120 buts, 36 passes.) Cependant, depuis deux saisons, le corps du joueur semble le trahir progressivement. Une baisse de régime associée à une nervosité inhabituelle de la part de l’attaquant des Lions réputé pour son fair-play et sa bonhommie légendaire !

Il faut souligner qu’entre la saison 2014/2015 jusqu’à la saison 2022/2023 et sa blessure au Bayern, Mané n’a presque jamais connue une sérieuse blessure qui l’a éloignée trop longtemps des pelouses. Une tendance qui s’inverse progressivement depuis ces deux dernières saisons. Le corps ne suit plus ! SM10 enchaîne désormais les pépins physiques et les passages à vide dans son couloir gauche qu’il affectionne tant !

L’explosivité, la vitesse fulgurante et les dribbles ravageurs qui faisaient sa marque de fabrique se font de plus en plus rares lors de ses dernières prestations assez poussives en équipe nationale comme en club. Un signe indéniable qui démontre si besoin en était, que la fin de carrière du crack sénégalais se rapproche inexorablement. Face à cette situation, le sélectionneur Aliou Cissé devra impérativement s’habituer à composer sa formation sans son attaquant phare. Son arme secrète qui était capable de déstabiliser n’importe quelle défense en deux temps et trois mouvements !

Fort heureusement, le Sénégal dispose d'un vivier offensif de qualité, avec des joueurs comme Ismaila Sarr, Habib Diallo, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Abdallah Sima, Papa Amadou Diallo, ou le neo international Cherif Ndiaye. À eux de prendre le relais et de faire « oublier » l'absence du double Ballon d'Or africain. Le Nanthio national qui, au crépuscule de sa carrière exceptionnelle commence à ressentir le poids de l’âge, a encore quelques belles années devant lui. Le transfert des responsabilités devra se faire progressivement, en espérant que la relève soit assurée par la jeune garde. C’est la loi du sport, le cycle de la vie…