Meeting BBY au stade Alassane Djigo : Abdou Karim Sall réussit le pari de la mobilisation et donne la consigne de vote pour AB2024

Faisant partie intégrante du département de Pikine, Mbao a bien joué sa partition pour porter Amadou Bâ à la magistrature suprême. Le meeting de Pikine qui s’est tenu au stade Alassane Djibo, au cœur de la banlieue de Dakar a enregistré la présence de tous les militants de AKS.







Le Maire de Mbao a mobilisé au moins plus d’un millier de militants, tous acquis à la cause du candidat de BBY. Les inconditionnels du leader politique du département de Pikine ont pris d’assaut ledit stade tôt dans l’après-midi à la suite d’une belle parade de plusieurs kilomètres entre Mbao et Pikine.







Les militants qui scandaient à un rythme ascendant : « Amadou Bâ …, Amadou Bâ…, Amadou Bâ ! » ont rempli la pelouse et les gradins de ce stade mythique de la Banlieue avant même l’arrivée des troupes des autres responsables politiques du département.







« Amadou BA, 5ème Président, c’est déjà acquis. Il ne reste que le concrétisation dans les urnes », a rassuré Abdou Karim Sall avant de fixer un premier rendez-vous à ses hommes pour fêter la victoire du successeur du Président Macky Sall. « Dimanche soir, retrouvons-nous au siège de l’APR Mbao en début de soirée pour fêter la victoire de notre candidat Amadou BA », lance le coordonnateur des Cadres républicains du département de Pikine.







Pancartes à la main, les troupes de Abdou Karim SALL ont accueilli avec beaucoup de joie et de soulagement la déclaration de leur mentor pour manifester leur soutien à Amadou Bâ qui vit les dernières heures de la campagne.