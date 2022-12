Méditerranée : Treize migrants retrouvés morts après leur naufrage au large du Maroc

L’embarcation est entrée en collision avec un rocher une dizaine de minutes après son départ et à chavirer. Treize migrants ont été retrouvés morts et huit personnes sont encore portées disparues





Les drames ne connaissent pas de répit en Méditerranée. Les corps de 13 migrants marocains, dont une femme, ont été repêchés vendredi par les autorités marocaines, après le naufrage de leur embarcation au large de Mirleft, dans le sud du pays, selon des médias locaux. Vingt-quatre autres migrants, dont un mineur, ont été secourus, a précisé vendredi soir le site d’information Hespress citant des sources anonymes à Mirleft, ville côtière du sud du royaume.



Le bilan des 13 morts donné par Hespress pourrait encore s’alourdir car huit autres personnes sont portées disparues. Un total de 45 personnes se trouvaient à bord de ce bateau de fortune qui se dirigeait vers Las Palmas dans l’archipel espagnol des Canaries. Ils avaient versé des sommes allant de 20.000 à 25.000 dirhams (entre 1.800 et 2.200 euros), détaille ce site arabophone.



Selon Hespress, l’embarcation est entrée en collision avec un rocher et « a chaviré, environ 10 minutes après » son départ de la côte. Situé à la pointe nord-ouest de l’Afrique, le Maroc est un pays de transit pour de nombreux migrants notamment sub-sahariens qui cherchent à rejoindre l’Europe, depuis ses côtes atlantique ou méditerranéenne.



D’après un rapport de l’ONG espagnole Caminando Fronteras, plus de 11.200 migrants sont morts ou ont disparu depuis 2018 en tentant de rejoindre l’Espagne, soit six par jour en moyenne.