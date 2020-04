Médinatoul Abdoukhadre Dieylani/ Sikhaye : Inhumation du défunt Khalife de Sagne Bambara.

Cheikh Mouhidine Samba Diallo a rejoint ce vendredi sa dernière demeure. Comme nous l'avions annoncé dernièrement, le Khalife de Sagne Bambara vient d'être inhumé dans cette localité nichée entre Sibassor et Gamboul( département de Kaolack) et communément appelée Médinatoul Abdoukhadre Dieylani.



La dépouille mortuaire a été escortée par l'armée nationale et accompagnée par les membres de la famille maraboutique et les fidèles talibés.



Pour rappel, Cheikh Mouhidine Samba Diallo a rendu à l'âme à l'âge de 63 ans et une semaine...