Médina Yoro Foula (Kolda) : le collectif des jeunes du département interpelle l’État sur les chantiers inachevés…

Les jeunes du département de Médina Yoro Foula (Kolda) interpellent l’État sur les chantiers inachevés ou en cours. Ces derniers ont fait face à la presse ce week-end pour demander à l’État d’apporter des réponses adéquates à ces interrogations. Il s’agit entre autres des travaux de bitumage de la boucle du Fouladou (en forte progression), du DAC de Fafacourou, de l’érection d’une caserne de sapeurs-pompiers, du centre d’enrôlement de la pièce nationale d’identité ou de centre conseil ado.



C’est fort de tout ce constat que leur porte-parole du jour Modou Kabir Kane (président du conseil départemental jeunesse) d’estimer qu’il est temps que l’état apporte des réponses favorables aux interrogations des populations. En ce sens, il soutient que le département jusque-là n’a eu que des promesses non « tenues ». Dans la foulée, il souligne que Médina Yoro Foula est l’un des plus enclavés de la région de Kolda.



Dans cette dynamique, il avance : « en juin 2018, Abdoulaye Daouda Diallo alors ministre des infrastructures à l’époque avait annoncé que les travaux de réhabilitation et de bitumage de la boucle du Fouladou vont comporter un volet social consistant notamment en des infrastructures sanitaires et marchandes au profit des populations locales ». D’ailleurs, il rappelle que « ce dernier avait dit que l’ambition est de contribuer à améliorer le réseau routier, lutter contre la pauvreté et améliorer le niveau de vies des populations. Et les travaux prévus sur cet axe ont bénéficié d’un financement de 13 milliards de francs CFA de la Banque ouest africaine de développement (BOAD). »



Dans la même lancée, il poursuit « en décembre 2018, à l’occasion de la journée de l’élevage, tenue à Kolda, le chef de l’État Macky Sall avait réaffirmé son engagement à réaliser le bitumage de la boucle du Fouladou. Dans la foulée, en avril 2021, le ministre Mansour Faye avait effectué une visite de chantier sur l’axe Dabo-Fafacourou-Médina Yoro Foulah. Et puis, le jeudi 24 juin 2022, le même actuel ministre des Infrastructures, Mansour Faye, était hier encore dans le Fouladou pour la deuxième fois. Et dans le cadre du programme spécial de désenclavement, M. Faye avait lancé à Kolda les travaux de bitumage des routes Kolda-Pata. »



Cependant, Kabir Kane de reconnaitre : « nous avons constaté que les travaux progressent très bien pour la boucle du Fouladou. En ce sens, l'entreprise s'est engagée à livrer les travaux de l'axe Dabo-Fafacourou-Médina Yoro Foula avant le début de l'hivernage, c'est-à-dire peut-être dans le courant du mois de mai 2023 »



Avec un regard dubitatif, il avance : « le 14 janvier 2020, le DG du PRODAC Pape Malick Ndour a fait état d’une enveloppe financière de 13 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre des activités du domaine agricole communautaire (DAC) de Fafacourou. Dans la foulée, il annonçait le démarrage imminent du projet lors d’un comité régional de développement (CRD) sur le DAC organisé à Kolda. Et selon lui, le délai d’exécution des travaux est de douze (12) mois y compris la saison des pluies sur une superficie d’environ 2.000 ha. »





La liste des demandes est loin d'être exhaustive. Ainsi, on peut signaler que le département a un déficit de la couverture du réseau téléphonique. C’est un énième cri du cœur que viennent de lancer les jeunes à l’endroit de l’État pour soulager les populations par la réalisation d’infrastructures de qualité.