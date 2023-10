Médina Chérif (Kolda) : Mamadou Gano (responsable APR) et ses jeunes ont obtenu 500 parrains sur 10.000...

Les jeunes de la commune de Médina Chérif et leur leader et ex maire Mamadou Gano, ont déjà obtenu 500 parrains sur un objectif de 10.000. Ils l'ont fait connaître au cours de leur mobilisation organisée ce dimanche 15 octobre 2023 à Anambé village.

Ainsi, c'est un moyen pour eux d'occuper le terrain dans le monde rural en faisant l'apologie des réalisations du gouvernement. Toutefois, ils n'ont pas manqué de rappeler le traitement réservé à leur leader d'où la nécessité selon eux que ce dernier rencontre le président de la République.

Boubacar Baldé, porte-parole des jeunes de Bby, de préciser : "nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la mobilisation que l'ex maire nous a demandé de faire dans la commune pour préparer le parrainage et la présidentielle. En ce sens, nous remercions le président de la République pour son choix porté sur la personne d'Amadou Ba comme candidat de notre coalition. Nous pensons que voter Amadou Ba c'est s'inscrire dans la continuité du PSE. C'est pourquoi, nous allons faire le maximum pour dépasser les 500 parrains et avoisiner les 10.000 parrains et l'élire dès le premier tour..."

À travers cette mobilisation, les jeunes félicitent le président Macky Sall au nom de leur leader politique pour le choix porté sur le Premier Ministre Amadou Ba candidat de la coalition présidentielle.

Dans cette dynamique, il poursuit : "nous allons travailler avec notre leader Mamadou Gano pour un soutien actif de la candidature de Amadou Ba. Mais nous ne sommes pas contents du traitement réservé à notre learder Mamadou Gano depuis 2012, car il fait partie des premiers cadres de la Région de Kolda à s'engager aux côtés du Président Macky Sall en 2008. À ce titre, il a réalisé les meilleurs résultats aux élections nationales à Kolda (80% à la présidentielle de 2019). C'est pourquoi, nous voulons dans les meilleurs délais que notre leader rencontre le Président Macky Sall..."