Me Sidiki Kaba à Amadou Bâ : « Je vous ai vu à l’œuvre, je m’en inspirerai… »

À son tour, le premier ministre entrant, Me Sidiki Kaba adoube son prédécesseur. Sous une ambiance rythmée avec des chants de griots en langue Manding dans la grande salle de réunion à la primature qui enregistre ce matin, le départ officiel de Amadou Bâ, le nouveau premier ministre est partagé entre émotion et gratitude. Me Sidiki Kaba ou « le voisin de Amadou Bâ » comme ils se nomment mutuellement et affectueusement, témoigne:







« Je vous ai vu à l’œuvre, je m’en inspirerai… votre mission à la tête de ces hautes stations a été possible parce qu’il y' a eu de la compétence et une volonté de traduire en actes, la vision du président Macky Sall. Vous l’avez fait avec abnégation, engagement et beaucoup de sérieux. Quand vous avez aussi pris la diplomatie de notre pays, vous l’avez fait à bas bruit parce que la basant sur les fondamentaux bâtis depuis Senghor. Une diplomatie fondée sur la paix, le bon voisinage et le développement ». Me Sidiki Kaba ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Celui qui a remplacé Amadou Bâ à la tête du ministère des affaires étrangères et qui, aujourd’hui, prend le témoin de la primature des mêmes mains de celui-ci, dira le surnommé « Dougoutigui » à l’endroit de Amadou Bâ : « Mr le premier ministre, vous avez coordonné avec brio, les activités du gouvernement, mais avec respect et beaucoup d’humilité devant tous vos collaborateurs ».