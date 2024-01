Me Oumar Youm, ministre des Forces Armées : « L’engagement au Mali n’est pas et n’a jamais été un engagement ordinaire pour le Sénégal »

Le ministre des Forces Armées a procédé ce mardi 30 janvier 2024 au Camp Dial Diop, à la dissolution du 11e détachement sénégalais de la MINUSMA. Une cérémonie qui marque le retour du dernier contingent sénégalais du théâtre malien.







Face aux différents contingents de l’armée, de la gendarmerie et de la police, le ministre a rendu un hommage aux personnels, aux blessés et à ceux qui sont tombés dans le théâtre des opérations.





« Le théâtre malien a marqué plus d’un par sa complexité et le niveau de violence qui y a prévalu pendant toutes ces années d’engagement sous la bannière de l’Union africaine d’abord et celle onusienne par la suite », soutient Me Oumar Youm.





Les différentes missions au nombre de 11 avec un effectif de plus de 10.000 hommes ont été envoyées de 2013-2023 à Kidal, à Gao, à Mopti et à Bamako.





« L’engagement au Mali n’est pas et n’a jamais été un engagement ordinaire pour le Sénégal, il s’agit d’un pays frère avec qui nous partageons des pans d’une histoire commune, des valeurs culturelles et religieuses et des relations économiques fortes dont le ciment est la proximité de nos peuples. C’est l’occasion, ici, de renouveler notre soutien au peuple malien dans sa lutte pour le retour de la paix et de la stabilité dans les confins du Djoliba », note le ministre dans son discours lors de la cérémonie de dissolution du DETSEN.