Me Oumar Youm, ministre des Forces Armées : « Comment peut-on aller à l’élection avec une commission d’enquête parlementaire qui vise deux magistrats du Conseil constitutionnel accusés de corruption ? »

Emissaire du président de la République auprès du Khalife général des Mourides, le ministre des Forces Armées n'a pas fait le compte rendu de cette rencontre. Mais il a fait savoir qu’ « il y a une défiance ouverte entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Elles sont en conflit ouvert qui peut mener à des dérapages » souligne Me Oumar Youm à nos confrères de RFI.







Face à cette situation, il se demande : « Comment peut-on aller à l’élection avec une commission d’enquête parlementaire qui vise deux magistrats du Conseil constitutionnel accusés de corruption ? »







En effet, répondant à la question sur les manifestations enregistrées dimanche dernier, le ministre fait savoir qu’ « elles présagent des dangers, des troubles qui guettaient ce pays dans ce contexte de confusion. Cette situation extrêmement équivoque est liée à un arbitrage contesté durant la sélection des candidats si cette élection devait se tenir. On fait des élections dans des conditions apaisées. On fait des élections dans des conditions transparentes. Nous évitons d’être dans un climat de suspicion » explique le ministre des Forces Armées à nos confrères de RFI.