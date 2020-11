Me Moussa Diop : « C’est archifaux, la rumeur selon laquelle j’intègre le Pastef. Il n’y a aucune alliance politique en vue! »

À l'issue de l'audience concernant son contentieux avec Barthélémy Dias pour diffamation, Me Moussa Diop a déclaré qu'il n'y a eu aucune alliance politique entre lui et le parti Pastef. "Il n’y a aucune alliance politique et chaque fois que la nation aura besoin de ses fils, nous serons là. Il faut que cela soit clair! Sinon c’est archifaux, la rumeur selon laquelle j’intègre le Pastef", a-t-il laissé entendre.



Poursuivant son argumentaire, il a également souligné qu'il a accepté pour mettre fin à cette querelle dans l’intérêt de la population. Ce qui s’est passé hier, précise-t-il, n’est qu’une médiation de Ousmane Sonko qui a permis aux deux parties de se rapprocher et de mettre fin à leur différend.



Revenant sur le procès qui l'oppose à Barthélemy Dias, le responsable de l'Apr à Podor a fait fait savoir "qu'aujourd’hui, c’est le 4 ème renvoi de l’affaire et je me suis toujours présenté. Si je ne voulais pas que justice soit faite, je ne viendrais pas tout en sachant que je ne suis pas obligé de venir..."



Mais, pour l’intérêt supérieur de la nation, des Sénégalais, dira-t-il, lorsque deux braves se tiraillent sur des questions d’ordre juridique, et que de hautes personnalités s'interposent pour y mettre un terme, il faut savoir se dépasser. "Je pense que pardonner fait partie de notre culture", a-t-il conclu...