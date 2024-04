Me Moussa Bocar Thiam à son successeur : « Je demeure convaincu que vous saurez apporter votre expertise pour faire progresser ce secteur stratégique »

Après avoir félicité le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier Ministre et l’ensemble du Gouvernement, le ministre sortant de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique, a adressé ses félicitations à son successeur, Alioune Sall : « Je vous félicite également Monsieur le ministre Alioune Sall. Vous allez prendre la relève et poursuivre le développement des secteurs de la communication, des télécommunications, des postes et du numérique au Sénégal. Je vous souhaite, Monsieur le Ministre, un succès dans vos nouvelles fonctions et, eu égard à votre parcours, je demeure convaincu que vous saurez apporter votre vision et votre expertise pour faire progresser ce secteur stratégique », a indiqué le ministre sortant qui remercie ses collaborateurs, le DC, les membres du cabinet, Madame la SG, les DG, les DN et coordinateurs de structures rattachées, les inspecteurs et chefs de service pour leur engagement sans faille, leur soutien technique et leur dévouement pour l’atteinte des objectifs fixés.



Me Moussa Bocar Thiam les invite à accompagner le nouveau ministre avec la même energie et la même détermination.