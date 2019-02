Me MADICKÉ NIANG EN MEETING À MBACKÉ : 'Macky a fui la confrontation... Les Sénégalais souffrent dans leur chair.'

C'est un Me Madické Niang absolument content de la forte mobilisation de ses partisans lors de son meeting d'ouverture à Mbacké qui s'est adressé en ces termes ironiques à l'encontre du Président Macky Sall. ''Il a fui la confrontation en filant à l'anglaise, avant même que je ne vienne. Ce monde impressionnant lui a fait peur...''



Au terrain du boulevard Ndoyène, l'avocat Saint-Louisien a laissé entendre que les premiers chefs religieux du Sénégal ne reconnaîtraient point ce pays qu'ils ont tant aimé. Il citera Cheikh Ahmadou Bamba, Hadj Malick Sy, Hyacinthe Thiadoum etc... Le candidat de la coalition ''Madické 2019'' de dénoncer la gestion ''calamiteuse'' de son adversaire. ''Sa gestion n'est vertueuse ni sobre. C'est une gestion qui ne fait favoriser que l'intérêt personnel. Le Sénégal des valeurs est piétiné. C'est un Sénégal sur lequel tout le monde s'interroge. Les Sénégalais souffrent dans leur chair. Macky Sall a détruit le Sénégal. Je veux vous proposer un contrat social. Mon projet de société s'appelle ''Jaam Ak Khéwal.''



Élu, Me Madické Niang promet aussitôt de supprimer le Conseil économique, social et environnemental tout comme le Haut conseil des Collectivités Territoriales et la Commission Nationale du dialogue social. Il fera revisiter les contrats signés par le Sénégal et s'attèlera à aider la jeunesse à avoir du travail. Pour ce qui concerne Touba, il s'arrangera à juguler les pénuries d'eau en construisant des forages...