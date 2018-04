Me Djiby Diallo, avocat de Assane Kamara : “Mon client a droit à un dédommagement”

Retenu dans les liens de la détention depuis plus de deux ans, Assane Kamara retrouvera incessamment sa famille. La chambre criminelle l'a acquitté des chefs d'accusation qui lui étaient reprochés, à savoir association de malfaiteurs en relation avec une activité terroriste et association de malfaiteurs en vue du financement du terrorisme. Un verdict qui entre en droite ligne avec les attentes de ses conseils. L'un d'entre eux a accepté de parler à Dakaractu après le verdict.

Me Djibril Diallo, puisqu'il s'agit de lui, est d'avis que son client a su prouver lui-même son innocence. Pour l'avocat, le droit a été dit dans cette affaire où la volonté d'un jeune de se conformer aux préceptes de l'Islam s'est heurtée à la peur d'une mère qui a subi les influences de la presse occidentale. Me Diallo appelle les autorités sénégalaises à tirer les leçons de cette affaire qui “doit nous conduire à faire très attention par rapport aux personnes interpellées par la justice”.

A la question de savoir si leur client réclamera un dédommagent, l'avocat estime qu'Assane Kamara a bien droit à une réparation après ce qu'il a subi. Mais de son avis, l'ancien étudiant à Sherbrooke va fermer la page. “Le connaissant, connaissant sa foi, il n'ira pas jusque-là”, se convainc t il. Quant à la fiancée du désormais ex-détenu, elle a poliment a décliné notre proposition d'interview...