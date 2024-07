Mbour4/ Me Habib Vitin sur la mesure suspensive: " En voulant faire une justice sociale, on a finalement créé une injustice".

La répartition des terres à Mbour4 continue de faire couler beaucoup d'encre. Lors d'une émission dans un média local( Thiès), le président du mouvement " Thiès d'Abord" a exhorté le chef de l'État à aider les familles à entrer en possession de leurs biens.



À le croire, il est temps de lever la suspension des opérations sur les terrains afin de permettre aux propriétaires dont les familles démunies qui se sont battues pour avoir ces terres, de récupérer leurs biens. " Il se trouve que certaines familles souffrent...Alors, on doit accélérer les procédures...En voulant faire une justice sociale, on a finalement créé une injustice", a-t-il indiqué.



S'agissant de l'octroi des terres au profit des communes de Thiès, M. Vitin a déploré la répartition de ces parcelles au profit des conseillers municipaux et autres. Selon lui, il fallait d'abord penser aux populations en matérialisant notamment la rupture. " Ils se sont servis avant de penser aux populations", a-t-il regretté.



En ce qui concerne l'hivernage et ses affres, Me Vitin a invité également les collectivités territoriales de la cité du rail à accélérer la cadence par rapport au curage des canaux notamment le canal de Keur Mame El Hadj dont le lancement a connu une lenteur notoire. Dans la foulée, il a appelé à l'érection de Wango et Jung( Thiès) en quartiers au grand bonheur des populations...