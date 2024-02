Mbour chavirement de la pirogueà St louis: Cinq personnes arrêtées par la gendarmerie...

On en sait un peu plus sur cette mafia organisée pour convoyer les clandestins vers les canaries à partir de Joal . L'enquête menée par les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie de Saly a permis de mettre la main sur 5 individus ,tous de Joal.

Un nommé ousmane Kane en est le promoteur ,aidé en cela par son père Lamine Kane , Gora Gueye vendeur de machine ,Pape Ndiaye et Oumy Diop qui jouait le rôle de caissière dans cette affaire. Le promoteur Ousmane Kane n'en est pas à son premier coup d'essai, l'année dernière il avait réussi à faire entrer plus de 200 migrants en Espagne. Un récidiviste selon les enquêteurs. Le passeur et sa bande réclamaient à ces candidats à l'émigration la somme de 250000 à 500000 FCFA selon les premiers éléments de l'enquête . Le travail minutieusement mené par les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie de Saly a permis d'arrêter ces 5 individus qui sont actuellement placés en garde à vue à la brigade de la gendarmerie de Saly en attendant d'être présentés au procureur. Ils sont poursuivis entre autres pour trafic de migrant et homicide involontaire .

La pirogue qui a chaviré aux larges des côtes Saint Louisiennes a quitté Joal dans la nuit du vendredi au samedi dernier . Au départ de Joal ,la pirogue avait 300 passagers...