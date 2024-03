Mbour :Situation inquiétante concernant le retrait des cartes...Sur 17.845 cartes d’électeurs seules 2850 retirées..

Le préfet de Mbour l'avait dit face à la presse..Dakaractu Mbour revient sur la situation qui prévaut présentement sur le retrait des cartes. Une situation qui démontre que les électeurs en ce qui concerne le département de Mbour n'ont pas retiré leur carte d'électeur..



En ce qui concerne l'ancien stock on pouvait noter 5851cartes. Seul 276 cartes ont été retirées et il restait 5575 à distribuer.



Cependant pour le nouveau stock on peut noter 17.845 cartes d’électeurs. Le total récupéré 2.583 cartes . Ce qui fait qu'il reste à distribuer : 15.262 cartes d’électeurs. Au total seules 2850 cartes d’électeurs ont été récupérées...



Une situation qui inquiète au vue des foules que drainent les différentes coalitions....