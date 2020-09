Mbour : Saisie de centaines de kilogrammes de chanvre indien à Nianing.

Le département de Mbour serait devenue la plaque tournante de la drogue, si l'on se fie au nombre de saisies de drogue. Et voilà que l'axe Nianing/Mbour fait encore parler de lui.



En effet, dans la nuit du 12 au 13 de ce mois, suite à une information, le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude basé à Thiès a mis la main sur environ 330 kg de chanvre indien à Nianing.



Selon des sources de Dakaractu Mbour, cette drogue proviendrait de la Casamance et après débarquement, les convoyeurs voulaient procéder à son acheminement par des charrettes... Poursuivis par les douaniers, les trafiquants utiliseront les chevaux pour s'enfuir...